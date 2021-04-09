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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБСУЖДАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ
10:31 12.04.2021
Сотрудничество Беларуси и Оренбургской области в различных сферах обсуждалось 9 апреля в формате видеоконференции в ходе заседания совместной рабочей группы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга МИД Беларуси, на заседании обсуждение велось по вопросам интенсификации двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства, научной и туристической сферах, наращивании торговых показателей в машиностроении и легкой промышленности.
директор национального центра маркетинга Валерий Садохо в своем выступлении рассказал о проводимой центром работе по оказанию содействия белорусским и российским компаниями в развитии торгово-экономического сотрудничества.
«Так, в рамках реализации меморандума о взаимопонимании, заключенного с Центром поддержки предпринимательства Оренбургской области, в феврале этого года организована двухдневная видеоконференция, а также онлайн-переговоры по вопросам сотрудничества между белорусскими компаниями и представителями бизнеса Оренбургской области. Впоследствии компании-участники заключили ряд контрактов на поставку товаров», – отметил Валерий Садохо.
Белорусскую часть рабочей группы возглавила председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина, российскую – первый вице-губернатор – первый заместитель председателя правительства Оренбургской области Сергей Балыкин. С белорусской стороны также присутствовали представители предприятий машиностроительной, нефтехимической, строительной, текстильной отраслей промышленности и другие.
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