ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ТАШКЕНТСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ ТРАКТОРЫ ТОЛЬКО ПОД БРЕНДОМ BELARUS


09:08 12.04.2021

Ташкентский завод сельскохозяйственной техники будет выпускать тракторы только под брендом Belarus. Соглашение о стратегическом партнерстве подписали генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк и председатель правления АО «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков.

Как сообщает Telegram-канал МТЗ, документ предполагает ежегодную поставку не менее 4 тысяч тракторов и тракторокомплектов Belarus.

К 2024 году общий объем поставок запланировано довести до 6,5 тысячи единиц. Также планируется поэтапная локализация до 51%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.04.2021
валюта курс
EUR 3.1635
USD 2.6621
RUB 3.4535
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1436 -0.0199
USD 2.6411 -0.021
RUB 3.4298 -0.0237
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1400 3.1500
USD 2.6450 2.6500
RUB 3.4000 3.4180
подробнее

Конвертация в банках
на 12.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1850 1.1900
EUR/RUB 92.0000 92.6500
USD/RUB 77.4000 78.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте