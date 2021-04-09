МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ТАШКЕНТСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ ТРАКТОРЫ ТОЛЬКО ПОД БРЕНДОМ BELARUS

09:08 12.04.2021 Ташкентский завод сельскохозяйственной техники будет выпускать тракторы только под брендом Belarus. Соглашение о стратегическом партнерстве подписали генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк и председатель правления АО «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков. Как сообщает Telegram-канал МТЗ, документ предполагает ежегодную поставку не менее 4 тысяч тракторов и тракторокомплектов Belarus. К 2024 году общий объем поставок запланировано довести до 6,5 тысячи единиц. Также планируется поэтапная локализация до 51%.