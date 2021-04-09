|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТАШКЕНТСКИЙ ЗАВОД СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ ТРАКТОРЫ ТОЛЬКО ПОД БРЕНДОМ BELARUS
09:08 12.04.2021
Ташкентский завод сельскохозяйственной техники будет выпускать тракторы только под брендом Belarus. Соглашение о стратегическом партнерстве подписали генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк и председатель правления АО «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков.
Как сообщает Telegram-канал МТЗ, документ предполагает ежегодную поставку не менее 4 тысяч тракторов и тракторокомплектов Belarus.
К 2024 году общий объем поставок запланировано довести до 6,5 тысячи единиц. Также планируется поэтапная локализация до 51%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 09.04.2021
Курсы в банках
на 12.04.2021
Конвертация в банках
на 12.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте