Перспективы развития партнерских отношений обсудила делегация БГУ во главе с ректором Андреем Королем во время официального визита в Узбекистан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, программа включала многочисленные переговоры с руководством ряда узбекских учреждений. Важной стала встреча с заместителем министра высшего и среднего специального образования Узбекистана Узокбоем Бегимкуловым, который подчеркнул важность сотрудничества с белорусским вузом и необходимость расширения его присутствия на узбекском образовательном рынке. В качестве варианта решения такого предложения заместитель министра инициировал создание филиала БГУ в Узбекистане.

Состоялось посещение Ташкентского государственного юридического университета. Во время обсуждения с ректором узбекского университета Рахимом Хакимовым были рассмотрены возможные формы взаимодействия в рамках действующего с 2020 года соглашения. В частности, речь шла о перспективах обмена студентами, совместного обучения на базе Юридического колледжа БГУ узбекских граждан с последующим поступлением на юридический факультет БГУ. Также обсуждался вопрос открытия совместных программ с ФМО БГУ.

Узбекских коллег заинтересовал опыт участия БГУ в международных рейтингах, согласно которым белорусский вуз приблизился к 1% лучших университетов мира. Стороны оценили перспективы сотрудничества по взаимной поддержке в продвижении позиций учреждений в образовательных мировых рейтингах.

Результатом переговоров стала договоренность о создании рабочей группы для оперативной разработки документов по реализации озвученных инициатив, а также организации в сентябре совместной образовательной программы для подготовки юридических кадров.

Завершился рабочий день встречей делегации БГУ с руководством Университета журналистики и массовых коммуникаций. В частности, принимающую сторону интересовали вопросы прохождения стажировок их преподавателей в БГУ, обучение специалистов университета по программам повышения квалификации и приглашения сотрудников белорусского вуза для чтения лекций.

Напомним, в рамках официального визита делегации БГУ в Узбекистан состоялись переговоры с ректором Ташкентского государственного университета востоковедения Гулчехрой Рихсиевой, подписаны соглашение о сотрудничестве с Национальным университетом Узбекистана имени Мирзо Улугбека и Дорожная карта с Ташкентским государственным университетом узбекского языка и литературы им. Алишера Навои. Запланирована встреча с представителями Самаркандского государственного университета.