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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАНА В УГЛУБЛЕНИИ ДИАЛОГА С ЮНИСЕФ


13:10 09.04.2021

Беларусь заинтересована в углублении диалога с ЮНИСЕФ по соблюдению прав детей, сохранению их здоровья. Это отметил министр образования Игорь Карпенко во время встречи с представителем Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь Таней Радочай.

Игорь Карпенко особо отметил роль ЮНИСЕФ в поддержке деятельности Республиканского центра психологической помощи, в том числе и в проведении обучающих курсов для педагогов-психологов по программе: «Работа психолога учреждения образования по профилактике суицидального поведения в подростковом и юношеском возрасте: стратегии и инструменты».

Планируется, что по этой программе будет обучено 200 специалистов из Минска и регионов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, сотрудничество Беларуси с ЮНИСЕФ осуществляется на долговременной программной основе. В настоящее время реализуется страновая программа Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) для Беларуси на 2021-2025 годы. В ее основе – национальные приоритеты Беларуси в области социального развития, здравоохранения и образования.

Министерство образования разделяет ее ключевые приоритеты. Наиболее ярким подтверждением проводимого ведомством курса на реализацию отмеченных приоритетов являются: реализация инициативы «Город, дружественный детям и подросткам»; внедрение Медиации как одного из самых перспективных методов конструктивного разрешения конфликтов с участием третьей нейтральной стороны; реализация Концепции развития инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического развития в Республике Беларусь.

Также в Беларуси активно реализуется Национальный план действий по улучшению положения детей и охране их прав на 2017-2021 годы.

С 2020/2021 года начали работу экспериментальные площадки в 26 учреждениях общего среднего образования по созданию дружественной и поддерживающей среды в учреждениях образования по результатом совместного проекта БГПУ им.М.Танка и ЮНИСЕФ.
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