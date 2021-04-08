ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ИЗРАИЛЬСКИЕ КОМПАНИИ ОЗНАКОМИЛИСЬ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В БЕЛАРУСИ


10:03 09.04.2021

Администрация индустриального парка «Великий камень» и Компания по развитию индустриального парка провели 8 апреля 2021 года онлайн-семинар для израильских компаний по ведению бизнеса в Беларуси.

Как сообщает сайт индустриального парка «Великий камень», израильские компании ознакомились с преимуществами парка и выгодными условиями для инвесторов.

Вице-директор Китайско-белорусского фонда Олег Андреев описал структуру фонда и инвестиционные стратегии. После конференции последовала короткая сессия вопросов и ответов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.04.2021
валюта курс
EUR 3.1635
USD 2.6621
RUB 3.4535
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1635 -0.0049
USD 2.6621 -0.0055
RUB 3.4535 +0.0187
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1530 3.1620
USD 2.6520 2.6600
RUB 3.4400 3.4480
подробнее

Конвертация в банках
на 09.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1860 1.1920
EUR/RUB 91.4500 92.0000
USD/RUB 76.9000 77.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте