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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИЗРАИЛЬСКИЕ КОМПАНИИ ОЗНАКОМИЛИСЬ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В БЕЛАРУСИ
10:03 09.04.2021
Администрация индустриального парка «Великий камень» и Компания по развитию индустриального парка провели 8 апреля 2021 года онлайн-семинар для израильских компаний по ведению бизнеса в Беларуси.
Как сообщает сайт индустриального парка «Великий камень», израильские компании ознакомились с преимуществами парка и выгодными условиями для инвесторов.
Вице-директор Китайско-белорусского фонда Олег Андреев описал структуру фонда и инвестиционные стратегии. После конференции последовала короткая сессия вопросов и ответов.
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