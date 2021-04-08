Администрация индустриального парка «Великий камень» и Компания по развитию индустриального парка провели 8 апреля 2021 года онлайн-семинар для израильских компаний по ведению бизнеса в Беларуси.

Как сообщает сайт индустриального парка «Великий камень», израильские компании ознакомились с преимуществами парка и выгодными условиями для инвесторов.

Вице-директор Китайско-белорусского фонда Олег Андреев описал структуру фонда и инвестиционные стратегии. После конференции последовала короткая сессия вопросов и ответов.