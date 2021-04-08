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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ООО «БРЕМИНО ГРУПП» И АЭРОПОРТ «САРЫ-АРКА» БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В СФЕРЕ ЛОГИСТИКИ
09:14 09.04.2021
ООО «Бремино групп» и АО «Аэропорт «Сары-Арка» подписали соглашение о сотрудничестве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ООО «Бремино групп», предполагается сотрудничество в сфере логистического сообщения между Беларусью и Казахстаном.
Кроме того, планируется взаимодействие в грузовых авиаперевозках и обработке авиационных грузов в аэропорту «Сары-Арка» и на аэродроме Орша, разработке программы лояльности и унификации тарифов и сборов в отношении грузов обеих сторон с целью обеспечения полетной программы по третьим странам.
Помимо этого, стороны договорились обмениваться опытом и информацией.
Реализация подписанного 2 апреля 2021 года соглашения позволит увеличить транспортно-логистический потенциал как непосредственно ООО «Бремино групп» и АО «Аэропорт «Сары-Арка», так Беларуси и Казахстана в целом.
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