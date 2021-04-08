ООО «Бремино групп» и АО «Аэропорт «Сары-Арка» подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ООО «Бремино групп», предполагается сотрудничество в сфере логистического сообщения между Беларусью и Казахстаном.

Кроме того, планируется взаимодействие в грузовых авиаперевозках и обработке авиационных грузов в аэропорту «Сары-Арка» и на аэродроме Орша, разработке программы лояльности и унификации тарифов и сборов в отношении грузов обеих сторон с целью обеспечения полетной программы по третьим странам.

Помимо этого, стороны договорились обмениваться опытом и информацией.

Реализация подписанного 2 апреля 2021 года соглашения позволит увеличить транспортно-логистический потенциал как непосредственно ООО «Бремино групп» и АО «Аэропорт «Сары-Арка», так Беларуси и Казахстана в целом.