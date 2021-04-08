В Министерстве промышленности Беларуси состоялась встреча заместителя министра Андрея Буйневича и посла Грузии в Республике Беларусь Валерия Кварацхелия.

Во встрече также приняли участие генеральный директор ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения» Сергей Чертков, президент компании Georgian Airwais и Armenia air company Тамаз Гаиашвили и председатель организации «Партнерский фонд» Давид Саганелидзе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минпроме, одним из обсуждаемых вопросов встречи стало сотрудничество в сфере совместного производства лифтового оборудования на территории Грузии. В этой стране с 2018 года успешно функционирует сборочное производство, созданное в тесной кооперации ОАО «Могилевлифтмаш» и компании SIS Business Service. За период существования проекта произведено порядка 850 единиц лифтов.

Кроме того, стороны обсудили возможные варианты дальнейшего двустороннего взаимодействия, наметили перспективные направления для взаимовыгодного сотрудничества, в том числе на рынках третьих стран. Кавказские гости выразили заинтересованность в более широком представлении продукции, произведенной предприятиями системы Минпрома Беларуси, на грузинском рынке.

Товарооборот организаций Министерства промышленности Беларуси с организациями Грузии в 2020 году превысил 13 миллионов долларов.