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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТЕХНИКУ «АМКОДОР» ПРЕДСТАВИЛИ НА ВЫСТАВКЕ «ИННОПРОМ» В ТАШКЕНТЕ
11:57 08.04.2021
Холдинг «АМКОДОР» представил свою технику на выставка «ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане», которая прошла 5-7 апреля 2021 г. в Ташкенте (Узбекистан).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на выставочной площадке демонстрировался экскаватор-погрузчик АМКОДОР 732, экскаватор-погрузчик АМКОДОР 703М-03, погрузчик с бортовым поворотом АМКОДОР 211Е, электротележку платформенную АМКОДОР ЕР30.
В рамках выставки председатель Совета директоров холдинга «АМКОДОР» А. Шакутин провел переговоры с генеральным директором ПАО «КамАЗ» С. Когогиным.
Также состоялась встреча с заместителем премьер-министра – министром внешней торговли и инвестиций Узбекистана С. Умурзаковым.
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