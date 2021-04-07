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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ ПРОВЕЛИ ПЕРВЫЙ РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ ПО СОГЛАШЕНИЮ О ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ
10:52 08.04.2021
Первый раунд переговоров по соглашению о торговле услугами и осуществлении инвестиций между Беларусью и Китайской Народной Республикой прошел в онлайн-формате 7 апреля 2021 г.
В заседании приняли участие представители экономических ведомств двух стран, а также Министерства иностранных дел КНР, Государственного комитета по развитию и реформам КНР, Министерства промышленности и информационных технологий КНР, Государственного управления по регулированию рынка КНР.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики Беларуси, в ходе переговоров стороны подчеркнули стратегический характер соглашения, утвердили техническое задание к переговорам по соглашению (общие принципы и цели, сферы соглашения, организационный механизм взаимодействия), обсудили отдельные вопросы подготовки некоторых глав будущего соглашения, в частности торговлю услугами, инвестиции и защиту прав интеллектуальной собственности.
В целях качественной и детальной отработки разделов, требующих наибольшего внимания, согласовали создание трех рабочих групп: по торговле услугами, инвестициям и интеллектуальной собственности, электронной коммерции.
В министерстве отметили, что проводимая работа по выстраиванию торгово-экономических отношений Беларуси и Китая позволила не допустить снижения внешнеторгового оборота товаров и услуг, который по итогам 2020 года превысил 5 млрд долларов. Несмотря на пандемию коронавируса, обеспечен товарооборот на уровне не ниже пикового значения 2019 года, а внешнеторговый оборот услугами между странами прирос на 16%. Китай является вторым торговым партнером Беларуси (после России).
Заключение соглашения – одно из важнейших направлений дальнейшего развития и укрепления торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Китая. Стороны нацелены на активное наращивание сотрудничества с акцентом на инвестиции, сопряжение производственных потенциалов двух стран, увеличение и сбалансированность двусторонней торговли.
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