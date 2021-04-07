Свыше 200 представителей таджикских, белорусских и афганских компаний приняли участие в бизнес-форуме «Таджикистан – Беларусь – Афганистан», который состоялся накануне в Душанбе.

Как сообщает Avesta.Tj, по итогам форума подписано восемь документов о развитии партнерства в сферах промышленности, образования, поставок продуктов питания и напитков. Контракты подписаны на общую сумму свыше $11 млн.

Было отмечено, что, несмотря на пандемию 2020 года, товарооборот Таджикистана и Беларуси вырос более чем в два раза с $28 миллионов в 2019 году до $54 миллионов в 2020 году.

На бизнес-форуме рассмотрены перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества Таджикистана, Беларуси и Афганистана в сферах машиностроения, металлургии, сельского хозяйства, производства продуктов питания, туризма, фармацевтики, образования.

Состоялись презентации промышленного, экспортного, туристического потенциала трех стран, перспективных инвестиционных проектов.

По завершении форума состоялось открытие выставки Made in Belarus, посвященной сельскому хозяйству, продуктам питания и туризму, участие в ней принимают 40 белорусских компаний.