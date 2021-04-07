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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКИЕ ПРОМПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ НА ВЫСТАВКЕ В УЗБЕКИСТАНЕ


09:09 08.04.2021

Белорусские промышленные предприятия представили свою инновационную продукцию на крупной международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве промышленности Беларуси, белорусские компании демонстрируют на экспозиции свои достижения в машиностроении, металлургии, химической промышленности, фармацевтической отрасли, медицинском оборудовании, а также научные разработки и товары народного потребления.

Начала свою работу национальная экспозиция Made in Belarus. В общей сложности в выставке участвуют 23 отечественные компании.

Целевая аудитория посетителей выставки — представители государственных органов и бизнеса.

Ведущий специалист отдела выставок в Беларуси и странах СНГ предприятия «Белинтерэкспо» БелТПП Дарья Лохман сообщила, что на открытой белорусской площадке представлено 26 единиц техники.

«Это сельхозтехника ОАО «Лидагропроммаш» и «Лидсельмаш», грузовая техника ОАО «МАЗ» и спецтехника компании ОАО «АМКОДОР», а также трактора ОАО «МТЗ». Посетители активно посещают белорусский стенд. К нашей экспозиции был большой интерес со стороны государственных структур Узбекистана, а также представителей России», - сказала она.

Среди участников выставки с белорусской стороны — Национальная академия наук. Ее представители демонстрируют новейшие достижения и разработки науки в области здравоохранения и медицины, материаловедения и механизации сельского хозяйства. На открытой площадке ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ» демонстрирует новейшую разработку — самосвал 65012К, использующий в качестве газомоторного топлива природный газ. На стенде ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» представлены электробус с суточным пробегом до 300 километров и низкопольный трамвай для колеи 1524 миллиметров с возможностью оснащения автономным ходом. На стенде ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» представлены новые перспективные и инновационные разработки, a также VR-презентация предприятия.

В результате демонстрации лучших образцов белорусской техники ожидается заключение обоюдовыгодных контрактов.

К примеру, стоит отметить, что продукция ОАО «БЕЛАЗ» уже знакома узбекским горнодобывающим компаниям. В марте этого года руководители ОАО «БЕЛАЗ» и АО «Алмалыкский ГМК» провели переговоры о поставках новой партии белорусской карьерной техники особо большой грузоподъемностью для месторождения «Ёшлик-i».

Также в рамках мероприятия прошла сессия «Мировое промышленное производство в поисках драйверов роста», в которой приняли участие государственные должностные лица стран ЕАЭС.

Мероприятие стало площадкой, где собралось большое количество промышленных компаний из разных стран. Всего в выставке участвуют более 200 предприятий.

Ожидается, что экспозицию должны посетить более десяти тысяч человек.
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