БГУ и Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека подписали соглашение о культурном и научном сотрудничестве. Церемония состоялась в рамках официального визита делегации БГУ в Узбекистан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, документ предусматривает взаимодействие сторон по студенческому и профессорско-преподавательскому обмену, подготовке дипломных работ, диссертаций и публикаций, совместному проведению научных исследований и мероприятий, обмену литературой, периодическими учебными изданиями.

До настоящего времени партнерство осуществлялось только на уровне совместной подготовки узбекских студентов по специальностям «Медико-биологическое дело» и «Медицинская экология» на базе Международного государственного экологического института имени А.Д. Сахарова БГУ.

Подписанное соглашение позволит расширить предметную область межвузовских отношений путем развития новых направлений. В их числе стороны обозначили увеличение совместных образовательных программ по гуманитарному и естественно-научному профилю, организацию взаимных летних школ, взаимодействие в сфере химии лекарственных соединений и советов молодых ученых, реализацию совместных студенческих проектов.

Узбекских коллег также интересует система непрерывного обучения юристов в БГУ, реализуемая через юридические колледж и факультет, Институт переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции. Особое внимание было уделено опыту БГУ в создании и запуске первого университетского спутника и возможности участия белорусских ученых в разработке спутника для узбекского вуза. В ближайшее время стороны детально проработают озвученные предложения для подготовки Дорожной карты по сотрудничеству.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека является первым и ведущим высшим учебным заведением в Узбекистане и в Центральной Азии. Создан в 1918 году. В структуру входит 12 факультетов: математический, физический, биологический, химический, экономический, социальных наук, исторический, геологии и геоинформационных систем, географии и природных ресурсов, иностранной филологии, журналистики и тхэквондо и спортивных мероприятий. Учебный процесс обеспечивают около 900 сотрудников, среди которых 18 академиков, 186 профессоров, 326 кандидатов наук, 345 старших преподавателей и ассистентов.