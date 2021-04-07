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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ГРУЗИЯ ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО В АВИАЦИОННОЙ СФЕРЕ
15:08 07.04.2021
Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко встретился с грузинской делегацией, которую представляли генеральный директор АО «Партнерский фонд» Давид Саганелидзе, посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия и президент авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, на встрече стороны обсудили сотрудничество в сфере авиационного транспорта организацию полетов авиакомпании Georgian Airways в Беларусь.
Давид Саганелидзе отметил, что данная авиакомпания уже имеет опыт полетов в Беларусь.
«Компания выполняла регулярные рейсы из Тбилиси в Минск в период с 2007 по 2011 года. И сегодня мы заинтересованы в возвращении грузинского авиаперевозчика на белорусский рынок», – заметил он.
Алексей Авраменко также подчеркнул, что Беларусь всегда открыта для предложений по выполнению авиакомпаниями полетов в республику.
«Авиационные власти Беларуси постоянно работают над привлечением новых авиаперевозчиков для выполнения полетов в аэропорты страны. Расширение взаимодействия с грузинскими авиалиниями напрямую будет влиять на развитие туризма между двумя странами», – сказал министр.
Кроме того, на встрече шла речь о перспективах и возможностях обслуживания грузинских воздушных судов ОАО «Минский завод гражданской авиации №407», обучения на базе Белорусской государственной академии авиации.
На переговорах стороны также обсудили общие вопросы двустороннего сотрудничества в сфере транспорта.
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