ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЛЕН НА ФОРУМЕ «ТАДЖБЕЛАГРО» В ДУШАНБЕ


13:45 07.04.2021

Сегодня в Душанбе в рамках проведения белорусско-таджикской межправкомиссии состоялся аграрный форум «ТаджБелАгро», организованный министерствами сельского хозяйства двух стран.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в ходе форума представители агропромышленных и торговых предприятий двух стран ознакомились с экспортными возможностями Беларуси и путями развития белорусского АПК, с потенциалом сельского хозяйства Таджикистана и перспективами для двустороннего сотрудничества в области растениеводства и животноводства.

Кроме того, на форуме рассмотрены вопросы промышленной кооперации в области производства сельхозтехники. Деловым кругам представлена информация по требованиям, предъявляемыми Таджикистаном к сертификации продуктов питания, и процедурами таможенного оформления экспорта, импорта, транзита через эту страну, получили необходимую информацию по работе с торговыми сетями.

На протяжении последних лет белорусско-таджикские отношения динамично развиваются. Несмотря на географическую удаленность, между нашими странами поступательно наращиваются взаимовыгодное сотрудничество. Так, с 2016 года взаимный товарооборот вырос в пять с половиной раз и в 2020 году превысил 100 млн долларов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.04.2021
валюта курс
EUR 3.1353
USD 2.6546
RUB 3.4746
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1353 +0.0182
USD 2.6546 -0.0006
RUB 3.4746 +0.0071
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1650 3.1690
USD 2.6610 2.6670
RUB 3.4320 3.4460
подробнее

Конвертация в банках
на 07.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1860 1.1900
EUR/RUB 92.0000 92.4000
USD/RUB 77.5000 77.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте