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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЛЕН НА ФОРУМЕ «ТАДЖБЕЛАГРО» В ДУШАНБЕ
13:45 07.04.2021
Сегодня в Душанбе в рамках проведения белорусско-таджикской межправкомиссии состоялся аграрный форум «ТаджБелАгро», организованный министерствами сельского хозяйства двух стран.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в ходе форума представители агропромышленных и торговых предприятий двух стран ознакомились с экспортными возможностями Беларуси и путями развития белорусского АПК, с потенциалом сельского хозяйства Таджикистана и перспективами для двустороннего сотрудничества в области растениеводства и животноводства.
Кроме того, на форуме рассмотрены вопросы промышленной кооперации в области производства сельхозтехники. Деловым кругам представлена информация по требованиям, предъявляемыми Таджикистаном к сертификации продуктов питания, и процедурами таможенного оформления экспорта, импорта, транзита через эту страну, получили необходимую информацию по работе с торговыми сетями.
На протяжении последних лет белорусско-таджикские отношения динамично развиваются. Несмотря на географическую удаленность, между нашими странами поступательно наращиваются взаимовыгодное сотрудничество. Так, с 2016 года взаимный товарооборот вырос в пять с половиной раз и в 2020 году превысил 100 млн долларов.
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