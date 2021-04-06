ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
07.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГРГУ ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ И УНИВЕРСИТЕТ КЫРГЫЗСТАНА ПЛАНИРУЮТ ГОТОВИТЬ МАГИСТРОВ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА


11:59 07.04.2021

ГрГУ имени Янки Купалы и Международный университет инновационных технологий Кыргызстана планируют реализовать совместную образовательную программу по подготовке магистров в сфере строительства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГрГУ имени Янки Купалы, наиболее перспективные направления сотрудничества между университетами были определены во время онлайн-мероприятия.

Во время онлайн-диалога прозвучало также предложение, обращенное к ученым двух университетов, активнее публиковаться в научных изданиях ГрГУ имени Янки Купалы и Международного университета инновационных технологий.

Следующим шагом в направлении дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между университетами, как было отмечено во время виртуальной встречи, могла бы стать совместная реализация образовательных проектов. Так, была озвучена идея совместной подготовки магистров в сфере строительства. В ближайшее время будут созданы рабочие группы, участники которых, изучив учебные планы, приступят к проектированию образовательной программы. Представители кыргызской стороны отметили, что они готовы рассматривать варианты разработки совместных образовательных программ по подготовке специалистов не только в сфере строительства, но также экономики и энергетики.

Гродненским государственным университетом имени Янки Купалы до этого момента не было реализовано совместных образовательных программ с университетами Кыргызстана. Вместе с тем два года назад были подписаны договоры о международном сотрудничестве с тремя учреждениями высшего образования Кыргызстана – Кыргызским государственным университетом имени И. Арабаева, Кыргызским национальным университетом имени Ж. Баласагына и Бишкекским гуманитарным университетом имени К. Карасаева.

В настоящее время Купаловский университет успешно реализует совместные образовательные программы с шестью зарубежными учреждениями высшего образования: AIC Campus (Шри-Ланка), Актюбинский региональный государственный университет имени К.Журбанова (Республика Казахстан), Ташкентский государственный юридический университет (Узбекистан), Шаньдунский университет путей сообщения, Каршинский государственный университет, Чунцинский политехнический университет.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.04.2021
валюта курс
EUR 3.1353
USD 2.6546
RUB 3.4746
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1353 +0.0182
USD 2.6546 -0.0006
RUB 3.4746 +0.0071
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1670 3.1720
USD 2.6670 2.6720
RUB 3.4300 3.4400
подробнее

Конвертация в банках
на 07.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1850 1.1900
EUR/RUB 92.1000 92.4000
USD/RUB 77.5000 77.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте