ГрГУ имени Янки Купалы и Международный университет инновационных технологий Кыргызстана планируют реализовать совместную образовательную программу по подготовке магистров в сфере строительства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГрГУ имени Янки Купалы, наиболее перспективные направления сотрудничества между университетами были определены во время онлайн-мероприятия.

Во время онлайн-диалога прозвучало также предложение, обращенное к ученым двух университетов, активнее публиковаться в научных изданиях ГрГУ имени Янки Купалы и Международного университета инновационных технологий.

Следующим шагом в направлении дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между университетами, как было отмечено во время виртуальной встречи, могла бы стать совместная реализация образовательных проектов. Так, была озвучена идея совместной подготовки магистров в сфере строительства. В ближайшее время будут созданы рабочие группы, участники которых, изучив учебные планы, приступят к проектированию образовательной программы. Представители кыргызской стороны отметили, что они готовы рассматривать варианты разработки совместных образовательных программ по подготовке специалистов не только в сфере строительства, но также экономики и энергетики.

Гродненским государственным университетом имени Янки Купалы до этого момента не было реализовано совместных образовательных программ с университетами Кыргызстана. Вместе с тем два года назад были подписаны договоры о международном сотрудничестве с тремя учреждениями высшего образования Кыргызстана – Кыргызским государственным университетом имени И. Арабаева, Кыргызским национальным университетом имени Ж. Баласагына и Бишкекским гуманитарным университетом имени К. Карасаева.

В настоящее время Купаловский университет успешно реализует совместные образовательные программы с шестью зарубежными учреждениями высшего образования: AIC Campus (Шри-Ланка), Актюбинский региональный государственный университет имени К.Журбанова (Республика Казахстан), Ташкентский государственный юридический университет (Узбекистан), Шаньдунский университет путей сообщения, Каршинский государственный университет, Чунцинский политехнический университет.