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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ВОПРОСЫ НАЛАЖИВАНИЯ СБОРКИ ГРУЗОВИКОВ МАЗ В ТАДЖИКИСТАНЕ ОБСУЖДЕНЫ В ДУШАНБЕ


10:00 07.04.2021

Вопросы налаживания сборки грузовых автомобилей МАЗ на территории свободных экономических зон Таджикистана обсуждены на встрече министра экономического развития и торговли РТ Завки Завкизода с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иваном Крупко.

Как пишет Avesta.Tj, стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, создание совместных предприятий по производству фармацевтической и молочной продукции и сборке грузовых автомобилей «МАЗ» на территории СЭЗ Таджикистана.

Также было отмечено, что Беларусь является одним из основных партнеров Таджикистана и в 2020 году товарооборот между двумя странами достиг $54,4 млн., что на $25,9 млн. или в 1,9 раза больше, чем в 2019 году.

Напомним, что с 2017 года в Гиссарском районе Таджикистана осуществляется сборка тракторов ОАО «Минского тракторного завода». Там производятся трактора марки «Беларус-80.1» и «Беларус-82.1».
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