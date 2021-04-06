|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАЗ И ГК ЦИФРА СОЗДАДУТ ЛАБОРАТОРИЮ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ ГОРНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
09:10 07.04.2021
ОАО «БЕЛАЗ» и ООО «ГК ЦИФРА» создадут лабораторию по интеллектуальному горному производству на базе Санкт-Петербургского горного университета. Подписи под соглашением поставили генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» Сергей Никифорович и коммерческий директор компании «ВИСТ Групп», входящей в состав ООО «ГК ЦИФРА», Алексей Беленко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БелАЗ», цель образовательного проекта − дать студентам необходимый набор знаний и навыков для успешной работы на современном горном предприятии, где используются интеллектуальные системы управления и работает роботизированная техника.
Отметим, что документ подписан в рамках проходящей 5-7 апреля в Ташкенте Международной выставки «Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 06.04.2021
Курсы в банках
на 07.04.2021
Конвертация в банках
на 07.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте