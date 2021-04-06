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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАЗ И ГК ЦИФРА СОЗДАДУТ ЛАБОРАТОРИЮ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ ГОРНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ


09:10 07.04.2021

ОАО «БЕЛАЗ» и ООО «ГК ЦИФРА» создадут лабораторию по интеллектуальному горному производству на базе Санкт-Петербургского горного университета. Подписи под соглашением поставили генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» Сергей Никифорович и коммерческий директор компании «ВИСТ Групп», входящей в состав ООО «ГК ЦИФРА», Алексей Беленко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БелАЗ», цель образовательного проекта − дать студентам необходимый набор знаний и навыков для успешной работы на современном горном предприятии, где используются интеллектуальные системы управления и работает роботизированная техника.

Отметим, что документ подписан в рамках проходящей 5-7 апреля в Ташкенте Международной выставки «Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане».
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