ОАО «БЕЛАЗ» и ООО «ГК ЦИФРА» создадут лабораторию по интеллектуальному горному производству на базе Санкт-Петербургского горного университета. Подписи под соглашением поставили генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» Сергей Никифорович и коммерческий директор компании «ВИСТ Групп», входящей в состав ООО «ГК ЦИФРА», Алексей Беленко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БелАЗ», цель образовательного проекта − дать студентам необходимый набор знаний и навыков для успешной работы на современном горном предприятии, где используются интеллектуальные системы управления и работает роботизированная техника.

Отметим, что документ подписан в рамках проходящей 5-7 апреля в Ташкенте Международной выставки «Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане».