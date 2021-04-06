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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НОВЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР МАЗА ОТКРЫЛСЯ В УЗБЕКИСТАНЕ


17:22 06.04.2021

Официальный дистрибьютор Минского автомобильного завода ИП ООО "МАЗ-ТАШКЕНТ" открыл новый сервис автомобильной техники Минского автозавода в Узбекистане.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз», с открытием нового сервисного центра техническое обслуживание автотехники МАЗ станет еще доступнее.

С учетом того, что рынок Узбекистана является весьма перспективным в плане поставок грузовой, пассажирской и специальной автотехники МАЗ, развитие сети сервисных центров будет способствовать увеличению продаж белорусской техники в этом регионе.
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