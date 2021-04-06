МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

НОВЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР МАЗА ОТКРЫЛСЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

17:22 06.04.2021 Официальный дистрибьютор Минского автомобильного завода ИП ООО "МАЗ-ТАШКЕНТ" открыл новый сервис автомобильной техники Минского автозавода в Узбекистане. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз», с открытием нового сервисного центра техническое обслуживание автотехники МАЗ станет еще доступнее. С учетом того, что рынок Узбекистана является весьма перспективным в плане поставок грузовой, пассажирской и специальной автотехники МАЗ, развитие сети сервисных центров будет способствовать увеличению продаж белорусской техники в этом регионе.