МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

В ВЫСТАВКЕ MADE IN BELARUS В ДУШАНБЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ 40 БЕЛОРУССКИХ КОМПАНИЙ

16:27 06.04.2021 В выставке Made in Belarus, которая открылась 6 апреля в Душанбе (Таджикистан) и которая посвящена сельскому хозяйству, продуктам питания и туризму, принимают участие 40 белорусских компаний. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, флагманы белорусской промышленности представили лучшие образцы и новинки своей продукции: Минский тракторный завод – тракторы под маркой BELARUS; предприятие «Гомсельмаш» – комбайны и широкий спектр сельскохозяйственной техники; «Лидагропроммаш» – машины сельскохозяйственного и общетехнического назначения. Каждый фермер Таджикистана может убедиться, что специалисты «Гроднооблсельхозтехника» могут подобрать комплект механизации для сельскохозяйственных работ под его запросы. Свои достижения в животноводстве представило «Гродненское племпредприятие», а фермерское хозяйство «Ягодка» показало новые сорта саженцев голубики, адаптированные к местным климатическим условиям, и предложило для культивации в таджикских сельскохозяйственных предприятиях и приусадебных хозяйствах семена и саженцы голубики, жимолости, клюквы, ежевики, малины и земляники. Продукция предприятий «Красный пищевик», Брестский ликеро-водочный завод «Белалко», Минский завод игристых вин, а также шоколад, конфеты, печенье, сахар, снеки, мед и безалкогольные напитки представлены на стенде концерна «Белгоспищепром». Хлопья с льняной клетчаткой и пятью зерновыми культурами, кукурузные снеки на безглютеновом сырье, изготовленные без обжарки в масле и более 10 других новинок привезла в Таджикистан кондитерская фабрика «Витьба». Минский молочный завод № 1 с ассортиментом из 250 наименований продукции, «Бабушкина крынка» с новой линейкой цветных сыров, Волковысское ОАО «Беллакт» – крупнейший в Беларуси производитель сухого молочного детского питания и «Здравушка-милк» с интересной новинкой – безлактозными молоком и кефиром представляют Белорусскую молочную промышленность. Сыр, произведенный по швейцарской технологии с использованием поверхностной микрофлоры, и сухая смесь для приготовления мороженого без сахара, с высоким содержанием белка – новинки концерна «Брестмясомолпром». Холдинг «Миноблмясопром» представляет продукцию своих предприятий: Борисовского мясокомбината № 1, где мясные изделия коптят натуральным дымом на опилках лиственных деревьев; Минского мясокомбината с ассортиментом в 300 наименований колбасных изделий и 200 наименований полуфабрикатов, а также колбасные изделия без содержания свинины от Слуцкого мясокомбината. Оршанский мясоконсервный комбинат знакомит с мясными консервами из говядины и индейки, в том числе для детского питания. Возможности рекреационного туризма, отдыха и лечения в различных регионах Беларуси представило Национальное агентство по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь. Организатор выставки Made in Belarus – выставочное предприятие «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты. 7 апреля пройдет аграрный форум «ТаджБелАгро», организованный министерствами сельского хозяйства двух стран, где деловые круги смогут поделиться опытом по актуальным вопросам растениеводства и животноводства, обсудить промышленную кооперацию в области производства сельскохозяйственной техники, ознакомиться с требованиями, предъявляемыми Таджикистаном к сертификации продуктов питания, и процедурами таможенного оформления экспорта, импорта, транзита через Таджикистан, получить необходимую информацию по работе с торговыми сетями.