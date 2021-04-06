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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УКРАИНСКИЙ ЛЬВОВ НЕ БУДЕТ ПОКУПАТЬ АВТОБУСЫ МАЗ
15:02 06.04.2021
Украинский город Львов не будет покупать автобусы МАЗ. Об этом сообщил в своем видеобращении мэр Львова Андрей Садовый.
«Львов отказывается от покупки 100 белорусских МАЗов. Я уже говорил о том, что именно белорусская компания побеждает на тендере, который проводит Европейский Инвестиционный Банк. Почему победил МАЗ? Все просто - Беларусь поддерживает своего производителя, поэтому они предложили самую низкую цену и обошли украинских конкурентов. Мы обращаемся к ЕИБ с просьбой провести этот тендер повторно. …В конце концов, у нас есть украинские производители, которые нуждаются в поддержке. Если мы не будем инвестировать в развитие своего машиностроения, то как эта отрасль сможет развиваться?», - сказал Садовый.
Он обратился в Кабинет министров с просьбой ввести «защитные тарифы» или пошлины на закупку общественного транспорта за рубежом, а также попросил мэров украинских городов, которые сейчас тоже стоят перед таким выбором, выбирать своего производителя.
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