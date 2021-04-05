Власти Беларуси рассматривают вопрос оптимизации сети загранучреждений.

"Очевидно, что дружественной для нас является та страна, где покупатель голосует своим рублем, долларом или евро за белорусский товар или услугу, а правительство этому не препятствует, а, наоборот, способствует", - заявил 6 апреля на совещании Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

На данный момент интересы Беларуси за рубежом представляют 70 загранучреждений в 58 странах, на долю которых приходится почти 97% экспорта и 76% иностранных инвестиций.

"Необходимо отдавать себе отчет в том, что, во-первых, мы небольшое государство и у нас нет безграничных возможностей финансировать раздутые штаты за рубежом. И вообще - зачем? Мы глобализмом не страдаем, если говорить о перспективах. У нас обычные, земные вопросы и проблемы как в политике, так и в экономике. Второе, на первом плане должна быть не претензия на лидерство, а защита и продвижение своих интересов в экономической сфере", - сказал Лукашенко.

При этом он отметил: важно, чтобы система органов дипломатической службы ни в коем случае не превратилась в закостенелую структуру, в которой работают теоретики, оторванные от жизни.

"В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются, - сказал Лукашенко. - Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря? В таких случаях нужно работать на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой".

Он отметил, что в крайнем случае все интересующие вопросы можно обсуждать на площадках ООН, других международных организаций в Нью-Йорке, Женеве или Вене.

"Там есть возможность говорить со всем миром и нет необходимости держать политических советников в странах, которые заморозили с нами контакты в силу своих предубеждений или ведут против нас деструктивную деятельность", - сказал Лукашенко.

Он напомнил, что в ряде стран Беларусь имеет хорошо работающие товаропроводящие сети. В связи с этим стоит вопрос на предмет того, есть ли необходимость дублировать их своими торговыми представителями в посольствах.