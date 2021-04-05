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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БГУ ПЛАНИРУЕТ РАСШИРИТЬ С УЗБЕКИСТАНОМ ЛИНЕЙКУ СОВМЕСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
11:19 06.04.2021
БГУ планирует расширить с Узбекистаном линейку совместных образовательных программ. Эта тема стала ключевой во время посещения делегацией БГУ во главе с ректором Андреем Королем Ташкентского государственного университета востоковедения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, состоялась встреча с ректором Гулчехрой Рихсиевой для обсуждения перспектив дальнейшего сотрудничества. С этим вузом с 2019 года ведется совместное обучение узбекских студентов по специальности «Восточная (китайская) филология». В настоящее время подготовку проходят девять студентов.
Стороны предметно рассмотрели тему перспективных образовательных программ и отметили востребованность специальностей с IT-компонентом. Узбекских коллег заинтересовал опыт БГУ в подготовке специалистов для IT-отрасли, а также развитие междисциплинарный специальностей. Была поддержана инициатива совместной подготовки студентов в области компьютерной лингвистики. Также участники встречи рассмотрели возможности реализации молодёжных стартап-проектов, детально обсудили вопросы прохождения стажировок в БГУ. В ближайшее время стороны проработают данные предложения для дальнейшей реализации.
Визит в Ташкентский государственныйуниверситет востоковедения состоялся в рамках официального визита делегации БГУ в Узбекистан с целью развития межвузовского сотрудничества. Программа включает многочисленные встречи с руководством ряда учреждений, подписание соглашений о сотрудничестве. В ближайшее время делегация БГУ посетит Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы имени Алишера Навои, Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,
Ташкентский государственный юридический университет, Самаркандский государственный университет.
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