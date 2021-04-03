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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЗАСЕДАНИЕ БЕЛОРУССКО-ТАДЖИКСКОЙ МЕЖПРАВКОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПРОШЛО В ДУШАНБЕ


09:08 06.04.2021

В Душанбе (Таджикистан) состоялось 14-е заседание белорусско-таджикской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в ходе заседания обсуждены перспективы взаимодействия в сфере промышленной кооперации, сельского хозяйства, здравоохранения и фармацевтики, налаживания прямых связей между деловыми кругами. Впервые в протокол комиссии вошли вопросы информационного сотрудничества.

«На текущий момент наша задача – сохранить положительную динамику взаимной торговли, - отметил во время заседания министр сельского хозяйства Беларуси Иван Крупко, - увеличить долю наукоемкой и высокотехнологичной продукции в торговле, а также активнее реализовывать взаимовыгодные проекты, в первую очередь в сельском хозяйстве и промышленной кооперации».

Белорусско-таджикское торгово-экономическое сотрудничество показывает позитивный и динамичный характер. С 2016 года взаимный товарооборот вырос в пять с половиной раз и в 2020 году рекордно составил 111,7 млн долларов. Беларусь и Таджикистан имеют возможности для дальнейшего расширения эффективного взаимодействия, над которыми нужно продолжать совместно работать.

За прошедшее время общими усилиями нам удалось реализовать ряд знаковых проектов.

Так, в 2020 году продолжились опытные работы по интродукции в Беларуси таджикских плодовых культур (виноград, орех).

Завершается реализация крупного контракта на поставку 100 троллейбусов с автономным ходом для города Душанбе.

В 2020 году в Афганистан отгружена первая партия тракторов МТЗ со сборочного производства в Гиссаре. Совместный белорусско-таджикский проект в Гиссаре – это пример успешного сотрудничества в промышленной кооперации. На сборочном производстве планируется не только производить современную технику для АПК Таджикистана, но и создать более 100 квалифицированных рабочих мест с учетом дальнейшего развития проекта.

Продолжен поиск новых перспективных направлений совместной работы. В рамках текущего заседания Комиссии уделено особое внимание развитию сотрудничества в области здравоохранения и поставок лекарственных средств.

Одним из актуальных вопросов для Таджикистана остается вопрос повышения уровня подготовки кадров. В ходе сегодняшнего заседания достигнута договоренность о дальнейшем развитии межвузовского сотрудничества, привлечении таджикских граждан в Республику Беларусь для получения образования, переподготовки и повышения квалификации.

Серьезный потенциал видится в более активном взаимодействии по линии торгово-промышленных палат.

Так, 6-7 апреля 2021 г. в Душанбе пройдет выставка белорусских производителей Made in Belarus», бизнес форум «Беларусь-Таджикистан-Афганистан», агрофорум «ТаджикБелАгро», а также переговоры между представителями бизнеса. Многочисленный состав белорусской бизнес-делегации, активная позиция торгово-промышленных палат Беларуси и Таджикистана свидетельствует о высоком потенциале делового сотрудничества. Планируется, что белорусская выставка будет иметь широкий успех, а переговоры будут конвертированы в конкретные договоренности с заключением соглашений и коммерческих договоров.

«Мы также ожидаем значительной отдачи от сотрудничества между регионами наших стран, в том числе в разрезе торгово-экономических отношений. В составе белорусской делегации присутствует руководство Гомельской области и представители деловых кругов региона. Программой нашего визита запланировано посещение Хатлонской области – аграрного и индустриального региона Таджикистана. Надеемся на конструктивные переговоры в этой сфере с нашими таджикскими партнерами»,- отметил Иван Крупко.
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