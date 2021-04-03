МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МИССИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ВАО АЭС НАЧАЛА РАБОТУ НА ВТОРОМ ЭНЕРГОБЛОКЕ БЕЛАЭС

17:47 05.04.2021 Эксперты Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), с 5 по 13 апреля 2021 года проведут миссию технической поддержки по оценке эксплуатационной готовности второго энергоблока БелАЭС. Как сообщает Telegram-канал Минэнерго, эксперты оценят эффективность организационной структуры и административного управления вторым энергоблоком, проанализируют условия подготовки персонала, проведут мониторинг радиационной и противопожарной защиты, а также системы технического обслуживания энергоблока. Помимо представителей ВАО АЭС, в экспертную группу входят специалисты действующих АЭС России, Болгарии, ОАЭ, Турции.