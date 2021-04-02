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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БКК ПОДПИСАЛА КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ КАЛИЯ В ИНДИЮ
12:55 05.04.2021
Белорусская калийная компания (БКК) 5 апреля 2021 года подписала контракт с индийской IPL на поставку калийных удобрений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БКК, новая контрактная цена на поставки калийных удобрений на индийский рынок составляет 280 долларов за тонну на условиях CFR.
ОАО «Белорусская калийная компания» было основано в 2013 году, является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий». За годы своей работы БКК осуществила поставки белорусского калия в почти в 140 стран мира.
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