Белорусская калийная компания (БКК) 5 апреля 2021 года подписала контракт с индийской IPL на поставку калийных удобрений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БКК, новая контрактная цена на поставки калийных удобрений на индийский рынок составляет 280 долларов за тонну на условиях CFR.

ОАО «Белорусская калийная компания» было основано в 2013 году, является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО «Беларуськалий». За годы своей работы БКК осуществила поставки белорусского калия в почти в 140 стран мира.