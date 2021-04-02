МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ ПРИСОЕДИНИТСЯ К ЖЕНЕВСКОМУ АКТУ ГААГСКОГО СОГЛАШЕНИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ

10:15 05.04.2021 Беларусь присоединится к Женевскому акту Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов. Это предусматривается проектом закона, который 2 апреля принят Палатой представителей Национального собрания Беларуси. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, законопроект будет отправлен для рассмотрения в Совет Республики Национального собрания.