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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПРИСОЕДИНИТСЯ К ЖЕНЕВСКОМУ АКТУ ГААГСКОГО СОГЛАШЕНИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ
10:15 05.04.2021
Беларусь присоединится к Женевскому акту Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов. Это предусматривается проектом закона, который 2 апреля принят Палатой представителей Национального собрания Беларуси.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, законопроект будет отправлен для рассмотрения в Совет Республики Национального собрания.
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