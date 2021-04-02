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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАЗ РАСШИРЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ГРУППОЙ КОМПАНИЙ AV GROUP


17:14 02.04.2021

Перспективы долгосрочного сотрудничества, действующие контракты и планы поставок карьерной техники «БЕЛАЗ» обсуждались 1 апреля в ходе о визита на Белорусский автомобильный завод представителей российских предприятий, входящих в группу компаний AV Group.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг», на совместном рабочем совещании с участием топ-менеджеров ОАО «БЕЛАЗ», АО «Азот-Взрыв», ООО «АВ Майнинг», АО «ТД «БЕЛАЗ» и ООО «БЕЛАЗ-24» стороны провели детальные консультации по эксплуатации действующего в компаниях AV Group парка техники «БЕЛАЗ», обсудили текущие вопросы взаимодействия и наметили дальнейшие шаги по расширению сотрудничества на ближайшие пять лет.

Отдельные компании из структуры ГК AV Group, такие как ООО «Горно-транспортная компания» и ООО «АВ Майнинг», предоставляют услуги для горнодобывающих предприятий Кемеровской и Новосибирской областей по транспортировке горной массы, в том числе и на карьерных самосвалах «БЕЛАЗ». В парке техники этих предприятий работает порядка 50 самосвалов «БЕЛАЗ» грузоподъемностью от 130 до 450 тонн. Среди потребителей транспортных услуг такие крупные предприятия, как АО «Междуречье», ООО «Разрез Первомайский», АО «Черниговец», ООО «Разрез Восточный», ООО «Эльгауголь», ООО «Разрез Кийзасский» и др.

По контракту с ООО «Азот Майнинг Сервис», также входящем в AV Group, ОАО «БЕЛАЗ» отгрузило 15 карьерных самосвалов модели 7555В. Новые 55-тонники будут задействованы в проекте «Северная звезда» по созданию угольного кластера в Красноярском крае. В рамках второго контракта сейчас готовится отгрузка с завода еще 15 карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75131, которые в апреле-мае будут отправлены на предприятия Кемеровской области.

«С техникой «БЕЛАЗ» планируем получить новый для нас опыт эксплуатации карьерных машин в самых сложных климатических условиях, в том числе в условиях Крайнего Севера, – подчеркнул управляющий директор АО «Азот-Взрыв» Илья Черниловский. – Надеемся, что он будет столь же позитивным, как и текущий опыт использования техники «БЕЛАЗ» в других регионах России. Уверен, что и в дальнейшем партнерские отношения AV Group с Белорусским автомобильным заводом получат свое развитие в новых взаимовыгодных проектах».

Визит делегации партнеров организован при содействии АО «Торговый дом «БЕЛАЗ» – генерального дистрибьютора ОАО «БЕЛАЗ» в Российской Федерации и его официального дилера ООО «БЕЛАЗ-24». Делегацию сопровождал генеральный директор Торгового дома Алексей Лямин.
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