МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОДОБРИЛО ДВА ПРОЕКТА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХПОМОЩИ

16:11 02.04.2021 Постановление Совета министров № 183 от 31 марта 2021 г. одобрены два проекта международной технической помощи. Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, одобрены проекты: «Укрепление потенциала национальной статистической системы Республики Беларусь в области сбора, анализа и распространения демографических данных для Целей устойчивого развития страны»; «Рамочная программа по водному сектору Беларуси, третий этап – подпроект сточных вод в городе Шклове». Координацию и эффективный контроль за реализацией первого проекта международной технической помощи обеспечивает Национальный статистический комитет, второго проекта – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и Могилевский облисполком. Постановление вступило в силу со дня его принятия.