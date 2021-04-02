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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОДОБРИЛО ДВА ПРОЕКТА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХПОМОЩИ
16:11 02.04.2021
Постановление Совета министров № 183 от 31 марта 2021 г. одобрены два проекта международной технической помощи.
Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, одобрены проекты:
«Укрепление потенциала национальной статистической системы Республики Беларусь в области сбора, анализа и распространения демографических данных для Целей устойчивого развития страны»;
«Рамочная программа по водному сектору Беларуси, третий этап – подпроект сточных вод в городе Шклове».
Координацию и эффективный контроль за реализацией первого проекта международной технической помощи обеспечивает Национальный статистический комитет, второго проекта – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и Могилевский облисполком.
Постановление вступило в силу со дня его принятия.
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