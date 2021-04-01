Начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов 1 апреля в формате видеоконференции провел переговоры с председателем правления АО «Порт Дуйсбург» (Германия) Эрихом Штааке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, на переговорах был рассмотрен ход реализации проекта по строительству железнодорожного терминала в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» в рамках созданного в июне 2020 года ЗАО «Евразийский железнодорожный гейтвэй», учредителями которого являются такие транспортно-логистические компании, как немецкая АО «Порт Дуйсбург», китайская ЗАО «Чайна Мертчанс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая Компания», АО «Хупак СА» из Швейцарии и Белорусская железная дорога.

Кроме того, стороны обсудили перспективы функционирования данного совместного предприятия.

Участники встречи обменялись мнениями по привлечению крупных партнеров, заинтересованных в развитии контейнерных перевозок в сообщении с Россией, Китаем и Европой, в проект ЗАО «Евразийский железнодорожный гейтвэй».

Руководители Белорусской железной дороги Владимир Морозов и АО «Порт Дуйсбург» Эрих Штааке акцентировали внимание на вопросе организации контейнерных перевозок из Китая в порт Дуйсбург. В частности, реализации комплекса мер по ускорению продвижения контейнерных грузопотоков по данному маршруту через железнодорожные пограничные переходы Китай-Казахстан и Беларусь-Польша.