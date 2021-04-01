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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РУКОВОДСТВО БЖД И АО «ПОРТ ДУЙСБУРГ» ОБСУДИЛИ ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТЕРМИНАЛА В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»
14:45 02.04.2021
Начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов 1 апреля в формате видеоконференции провел переговоры с председателем правления АО «Порт Дуйсбург» (Германия) Эрихом Штааке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, на переговорах был рассмотрен ход реализации проекта по строительству железнодорожного терминала в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» в рамках созданного в июне 2020 года ЗАО «Евразийский железнодорожный гейтвэй», учредителями которого являются такие транспортно-логистические компании, как немецкая АО «Порт Дуйсбург», китайская ЗАО «Чайна Мертчанс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая Компания», АО «Хупак СА» из Швейцарии и Белорусская железная дорога.
Кроме того, стороны обсудили перспективы функционирования данного совместного предприятия.
Участники встречи обменялись мнениями по привлечению крупных партнеров, заинтересованных в развитии контейнерных перевозок в сообщении с Россией, Китаем и Европой, в проект ЗАО «Евразийский железнодорожный гейтвэй».
Руководители Белорусской железной дороги Владимир Морозов и АО «Порт Дуйсбург» Эрих Штааке акцентировали внимание на вопросе организации контейнерных перевозок из Китая в порт Дуйсбург. В частности, реализации комплекса мер по ускорению продвижения контейнерных грузопотоков по данному маршруту через железнодорожные пограничные переходы Китай-Казахстан и Беларусь-Польша.
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