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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛЛЕГПРОМ ИЗУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ПРОБНЫХ ПАРТИЙ ТОВАРОВ НА РЫНОК ЮАР
13:58 02.04.2021
Концерн «Беллегпром» изучит возможность поставок пробных партий товаров на рынок ЮАР. Об этом договорились представители концерна и бизнес-кругов африканской республики в ходе онлайн-встречи.
Как сообщает Тelegram-канал концерна, крупные белорусские компании «Оршанский льнокомбинат», «Камволь», «Моготекс», «Обувь «Луч» презентовали потенциал своих производств.
Мероприятие организовано Торгово-инвестиционным агентством южноафриканской провинции Квазулу-Наталь во взаимодействии с посольством Беларуси в ЮАР.
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