Перспективы увеличения объемов биржевой торговли Беларуси с Курской областью Российской Федерации обсуждены 31 марта 2021 г. в ходе онлайн-конференции, организованной Гомельским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты и Курской торгово-промышленной палатой.

Выступая перед участниками конференции, руководитель Гомельского филиала Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) Григорий Гинсар отметил широкие возможности для наращивания взаимного товарооборота между Беларусью и Курской областью за счет применения биржевого механизма и предложил курским предпринимателям взять на вооружение этот инструмент.

По словам представителя БУТБ, в нынешнем году российские компании стали заметно активнее участвовать в биржевых торгах, что положительно сказалось на объемах совершаемых сделок.

«Общая сумма всех сделок, совершенных резидентами Российской Федерации в январе-марте 2021 г., составила без малого 38 млн USD. По сравнению с тем же периодом прошлого года имеем рост в 1,8 раза. Важную роль в увеличении показателей биржевого товарооборота сыграло в том числе и тесное сотрудничество с близлежащими регионами России. В первую очередь это Смоленская, Брянская и Псковская области. Надеемся, что и с Курской областью получится наладить не менее эффективное взаимодействие», – считает Григорий Гинсар, которого цитирует пресс-служба БУТБ.