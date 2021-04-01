Представители Европейской группы регуляторов ядерной безопасности (ENSREG), проводившие предварительный отчет о партнерском обзоре Национального плана действий по итогам проведения стресс-тестов БелАЭС, в конце марта на онлайн встрече прокомментировали представителям ОО «Экодом» свои выводы, отраженные в промежуточном докладе.

Данный этап оценивал, как сам Национальный план действий по устранению выявленных проблем безопасности, так и его выполнение. В рамках этапа эксперты ENSREG 9-10 февраля 2021 года посетили БелАЭС и ознакомились с ходом выполнения европейских рекомендаций.

Принятие этого отчета завершает первый этап текущего экспертного обзора. Второй этап будет охватывать все остальные рекомендации и будет включать еще один визит экспертов ENSREG на АЭС, как только ситуация с пандемией улучшится. Окончательный отчет экспертной оценки будет завершен и опубликован на основе анализа прогресса выполнения оставшихся рекомендаций.

Как пишет Зялёны партал, представители Экодома отмечают следующее.

Госатомнадзор и оператор БелАЭС не предоставляет общественности информацию, которая касается работы БелАЭС и которая используется для подготовки отчетов ENSREG.

Глава группы ENSREG по партнерскому обзору стресс-тестов БелАЭС Петтери Типпана сообщил, что этот вопрос находится в сфере ответственности Госатомназдора.

Таким образом, представители Экодома считают, что стресс-тесты БелАЭС не соответствуют стандартам Евросоюза по параметру прозрачности.

Стресс-тесты и отмечаемый группой ENSREG прогресс Беларуси в выполнении Национального плана не отражают реального положения дел на БелАЭС и не оценивают безопасности самой станции в целом.

По словам Петтери Типпана, группа ENSREG не будет переключаться на ход строительства и ввод в эксплуатацию БелАЭС, и ограничится только анализом проекта АЭС-2006, по которому строилась станция. В то же время первый энергоблок БелАЭС уже запущен, выдает электроэнергию и уже не является объектом «в стадии строительства».

Как прокомментировал глава группы ENSREG, во время стресс-тестов не будет приниматься во внимание политическая ситуация в Беларуси, характеризуемая давлением не только на общественность, но и на экспертное сообщество и органы, которые должны принимать независимые решения о работе БелАЭС. Группа ограничится исключительно техническими вопросами.

Представители Экодома подчеркивают важность взаимосвязи трех составляющих: социально-политической, экономической и экологической, без которой невозможно достичь устойчивого и безопасного развития. Именно поэтому они призывают Еврокомиссию выйти за рамки узких технических вопросов и оценить ситуацию со строительством БелАЭС и имеющиеся проблемы в более широком контексте.

Тем не менее ОО «Экодом» высоко оценивает работу группы ENSREG и поддерживает их требование выполнения всех рекомендаций европейских экспертов до выдачи лицензии на эксплуатацию БелАЭС.

Представители организации требуют также прекращения опытной эксплуатации первого энергоблока БелАЭС до получения лицензии на эксплуатацию и устранения всех проблем безопасности и прозрачности, а также ситуации политического кризиса в стране.