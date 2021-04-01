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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БОБРУЙСКАГРОМАШ И ТОО «АГРО БИЗНЕС КАЗАХСТАН ЗАКЛЮЧАТ КОНТРАКТЫ НА СУММУ ДО $1 МЛН
09:00 02.04.2021
ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» в ближайшее время заключат контракты на сумму до $1 млн. Такая договоренность достигнута в ходе встречи руководства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» с коммерческим директором ТОО «Агро Бизнес Казахстан» Кобланом Тулебаеевым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в ходе переговоров стороны подвели итоги сотрудничества и отметили стабильную положительную динамику роста экспортных поставок. Так, в 2020 год объем реализации более чем в 1,7 раза превысил показатели, достигнутые в 2019 году.
Кроме того, определены основные направления работы на 2021-2022 годы. Казахстанский партнер выразил готовность расширить номенклатуру модельного ряда сельхозтехники, реализуемой на рынке Казахстана, за счет реализации кормозаготовительной техники, посевных комплексов, машин для внесения удобрений и прочей техники.
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