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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


УЧЕНЫЕ БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ СОЗДАТЬ ФОНД ПОДДЕРЖКИ НАУКИ ПРИ МААН


11:57 01.04.2021

В Москве 30 марта 2021 года состоялось совместное заседание Президиумов Национальной академии наук Беларуси и Российской академии наук: «Россия и Беларусь: единое научное пространство».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, на совместном заседании рассмотрены и одобрены важнейшие результаты работы РАН и НАН Беларуси по итогам 2020 года, а также планы совместной деятельности РАН и НАН Беларуси.

Так, ученые Беларуси и России рассмотрели важнейшие результаты деятельности Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства и реализацию программ Союзного государства, перспективные проекты программ. Научная элита двух стран обсудила расширение сотрудничества в рамках Международной ассоциации академий наук (МААН), штаб-квартира которой функционирует на базе НАН Беларуси. Предложено создать фонд поддержки науки при Международной ассоциации академий наук. В настоящее время МААН объединяет 26 организаций из 16 стран, среди которых Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Украина, Китай, Монголия, Молдова, Черногория, Грузия, Вьетнам.

Особое внимание было уделено усилению координации деятельности РАН и НАН Беларуси в области новых медицинских технологий по решению задач профилактики и ликвидации последствий масштабных эпидемий. Как отмечено на заседании, главные составляющие успешного сотрудничества учреждений НАН Беларуси с организациями РАН - многовекторность академической науки, наличие научных школ и молодых ученых, возможность трансграничного партнерства специалистов. Будет активизировано сотрудничество РАН и НАН Беларуси в рамках Научного совета МААН по вирусологии, на регулярной основе будут проводиться видеоконференции по различным вопросам, связанным с эпидемиологической ситуацией.

На заседании одобрено научное сопровождение разработки стратегических направлений пространственно-территориального и социально-экономического развития России и Беларуси на долгосрочный период и развитие сотрудничества в рамках стратегических направлений мегапроекта «Единая Евразия».

Ученые двух стран заслушали доклад о совместных научных проектах в области сельского хозяйства РАН и НАН Беларуси. Организациям РАН и НАН Беларуси поручено активизировать взаимодействие в области земледелия и растениеводства (обмен селекционным материалом сельскохозяйственных растений в рамках исследования генетических ресурсов), в области животноводства (селекционный процесс в животноводстве, повышение биологической ценности кормов, профилактика и лечение наиболее распространенных инфекционных, инвазионных и незаразных болезней животных).

Советам молодых ученых РАН и НАН Беларуси поручено обеспечить эффективное продолжение сотрудничества в части реализации совместных научно-исследовательских проектов, а также проведения совместных научно-технических и научно-организационных мероприятий – форумов, научных семинаров, школ молодых ученых, круглых столов и др.
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