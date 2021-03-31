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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМИТЕТА ГОСКОНТРОЛЯ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ИНТОСАИ ПО ЦЕЛЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
09:08 01.04.2021
Представители Комитета государственного контроля Беларуси приняли участие во втором заседании рабочей группы ИНТОСАИ по Целям устойчивого развития и ключевым показателям устойчивого развития, которое состоялось в формате видеоконференции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, представители высших органов аудита (ВОА) Словакии, Китая, Турции, Перу поделились опытом проведения аудитов по отдельным Целям устойчивого развития (ЦУР). Представлены сводные результаты исследований по оценке макроэкономических прогнозов и аудиту реализации ЦУР.
Участники заседания обсудили практические вопросы формирования онлайн-платформы для размещения обучающих семинаров, вебинаров, библиотек и баз данных, востребованнх аудиторами, а также тематику международной конференции по аудиту ЦУР, которая пройдет под эгидой председателя ИНТОСАИ – руководителя Счетной палаты России Алексея Кудрина.
Принято решение о включении в состав рабочей группы ИНТОСАИ высших органов аудита Филиппин и Эстонии.
Утвержден план работы на 2021-2022 годы.
Рабочая группа является преемницей рабочей группы ИНТОСАИ по ключевым национальным показателям и призвана развить потенциал высших органов аудита в оценке готовности правительств реализовывать Цели устойчивого развития и их достижения на национальном и глобальном уровнях. Рабочая группа создана по решению XXIII Конгресса ИНТОСАИ, который состоялся в сентябре 2019 года в Москве.
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