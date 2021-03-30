|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКО-ЛАТВИЙСКИХ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ» СОСТОИТСЯ 20 АПРЕЛЯ
11:16 31.03.2021
РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» совместно с Belarus Corporation организует 20 апреля 2021 г. видеоконференцию «Перспективы развития белорусско-латвийских торгово-экономических отношений в контексте выхода на рынки Европы».
Как сообщает сайт СЭЗ «Гомель-Ратон», в ходе мероприятия представители Belarus Corporation расскажут о практических моделях выхода на рынки Европы, а также основных направлениях деятельности Корпорации. Кроме того, с латвийской стороны запланированы выступления экспертов в области юридических и финансовых аспектов ведения бизнеса, а также экспертов логистической и транспортно-транзитной сфер.
Вебинар состоится на платформе ZOOM. Участие бесплатное.
Зарегистрироваться на вебинар необходимо не позднее 6 марта.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 30.03.2021
Курсы в банках
на 31.03.2021
Конвертация в банках
на 31.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте