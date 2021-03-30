МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БЕЛОРУССКО-ЛАТВИЙСКИХ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ» СОСТОИТСЯ 20 АПРЕЛЯ

11:16 31.03.2021 РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» совместно с Belarus Corporation организует 20 апреля 2021 г. видеоконференцию «Перспективы развития белорусско-латвийских торгово-экономических отношений в контексте выхода на рынки Европы». Как сообщает сайт СЭЗ «Гомель-Ратон», в ходе мероприятия представители Belarus Corporation расскажут о практических моделях выхода на рынки Европы, а также основных направлениях деятельности Корпорации. Кроме того, с латвийской стороны запланированы выступления экспертов в области юридических и финансовых аспектов ведения бизнеса, а также экспертов логистической и транспортно-транзитной сфер. Вебинар состоится на платформе ZOOM. Участие бесплатное. Зарегистрироваться на вебинар необходимо не позднее 6 марта.