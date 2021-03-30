Лукашенко 30 марта подписал указ № 128 "О применении специальных мер". Об этом сообщает его пресс-служба.

"Документ принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Республики Беларусь", - поясняется в комментарии.

Указом предусматривается введение запрета на ввоз в страну отдельных категорий товаров, а также на импорт работ (услуг), выполняемых юридическими и физическими лицами государств, принявших специальные меры (санкции) в отношении белорусских юридических или физических лиц.

Конкретный перечень товаров, работ (услуг) и при необходимости иностранных юридических и физических лиц будет установлен Советом министров.