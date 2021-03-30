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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМЫ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ С ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ


17:52 30.03.2021

Возможности увеличения объемов биржевой торговли с Волгоградской областью обсуждены в ходе визита делегации деловых кругов данного региона Российской Федерации в центральный офис Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ).

Мероприятие организовано при содействии Центра поддержки экспорта Волгоградской области с целью установления новых деловых контактов и укрепления торгово-экономических связей между субъектами хозяйствования двух стран.

Как отметил первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков, наращивание биржевого товарооборота с Российской Федерацией является одной из приоритетных задач биржи на 2021 г.

«С начала года объем биржевой торговли с Россией составил порядка 38 млн USD, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ключевыми драйверами роста стали поставки на российский рынок цемента, сухого молока и рапсового масла белорусского производства. Кроме того, набирает обороты такое перспективное направление, как транзитные сделки. Буквально на днях компания из Брянской области реализовала в Прибалтику партию пиломатериалов почти на 300 тыс. EUR, а в ноябре прошлого года российский производитель рапсового масла продал в Евросоюз продукцию на 1,1 млн EUR. При этом, если раньше сделки такого рода были редкостью, то теперь они совершаются практически еженедельно», – сообщил Андрей Новиков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, по итогам переговоров представители ряда предприятий Волгоградской области выразили заинтересованность в реализации своей продукции в рамках секции промышленных и потребительских товаров БУТБ. В частности, планируется проработать вопрос выставления на торги продукции для строительной отрасли, упаковочных материалов и продуктов питания.
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