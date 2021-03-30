Представители Министерства по налогам и сборам Беларуси во главе с министром Сергеем Наливайко 29 и 30 марта 2021 года встретились с делегацией Федеральной налоговой службы России во главе с ее руководителем Даниилом Егоровым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС Беларуси, в ходе встречи белорусская сторона ознакомила российских коллег с системами администрирования НДС и акцизов в Беларуси, а также с реализацией механизма прослеживаемости и перспективами развития электронного документооборота.