|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
С БЕЛОРУССКОЙ СИСТЕМОЙ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ ОЗНАКОМИЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФНС РОССИИ
15:42 30.03.2021
Представители Министерства по налогам и сборам Беларуси во главе с министром Сергеем Наливайко 29 и 30 марта 2021 года встретились с делегацией Федеральной налоговой службы России во главе с ее руководителем Даниилом Егоровым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС Беларуси, в ходе встречи белорусская сторона ознакомила российских коллег с системами администрирования НДС и акцизов в Беларуси, а также с реализацией механизма прослеживаемости и перспективами развития электронного документооборота.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 30.03.2021
Курсы в банках
на 30.03.2021
Конвертация в банках
на 30.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте