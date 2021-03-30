Лукашенко указом № 125 от 30 марта утвердил поправку к соглашению о займе (проект "Модернизация транзитного коридора") между Беларусью и Международным банком реконструкции и развития. Об этом сообщает его пресс-служба.

В соответствии с соглашением о займе, подписанном в 2015 году, МБРР предоставил Беларуси заем в размере $250 млн для реализации проекта реконструкции автомобильной дороги М6.

Поправкой, подписанной в Минске в декабре 2020 года, уточняются работы и мероприятия, на реализацию которых направляются средства займа, сэкономленные при реконструкции автодороги М6.

«Утверждение данной поправки обеспечивает максимально полное освоение средств займа и способствует продолжению системной работы по развитию дорожного хозяйства и повышению безопасности дорожного движения», - говорится в комментарии к документу.