В Минске состоялась встреча деловых кругов Беларуси и представителей бизнес-сообщества Волгоградской области Российской Федерации.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, в переговорах приняли участие директор Могилевского агентства регионального развития Евгений Якимов, заместитель директора МОАО «Красный металлист» Татьяна Панкова, директор ООО «Ника Технолоджи» Николай Казаков и его заместитель Сергей Бернацский.

Во время обсуждений были достигнуты договоренности об установлении новых деловых взаимоотношений для наращивания экспортного потенциала и увеличение объемов товарооборота. Могилевское агентство регионально развития и Центр поддержки экспорта Волгоградской области заявили о намерении заключить соглашение о сотрудничестве.

На второе полугодие 2021 года запланирована бизнес-миссия Волгоградской области на Могилевщину.