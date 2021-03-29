Российские компании заинтересованы в реализации металлопродукции через ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, о планах по наращиванию объемов реализации металлопродукции на торгах биржи заявили несколько крупных российских металлопроизводителей и металлотрейдеров, принявших участие в вебинаре по вопросам биржевой торговли с Беларусью, организованном при поддержке Министерства экономического развития Челябинской области Российской Федерации.

Среди них - ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод», ООО «Литейный завод» и ООО «Торговый дом ММК».

Речь идет прежде всего об увеличении поставок черного металлопроката, который пользуется стабильно высоким спросом у белорусских промышленных предприятий.