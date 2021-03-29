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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ НА БУТБ
10:08 30.03.2021
Российские компании заинтересованы в реализации металлопродукции через ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, о планах по наращиванию объемов реализации металлопродукции на торгах биржи заявили несколько крупных российских металлопроизводителей и металлотрейдеров, принявших участие в вебинаре по вопросам биржевой торговли с Беларусью, организованном при поддержке Министерства экономического развития Челябинской области Российской Федерации.
Среди них - ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод», ООО «Литейный завод» и ООО «Торговый дом ММК».
Речь идет прежде всего об увеличении поставок черного металлопроката, который пользуется стабильно высоким спросом у белорусских промышленных предприятий.
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