ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГОМСЕЛЬМАШ И АГРОМАШХОЛДИНГ ДОГОВОРИЛИСЬ О НОВЫХ ПОСТАВКАХ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ


15:30 29.03.2021

ОАО «Гомсельмаш» и совместное белорусско-казахстанское предприятие АО «Агромашхолдинг KZ» (Костанай) подписали соглашение об увеличении объемов поставок машинокомплектов комбайнов в 2021 г. Соглашение подписано в рамках визита генерального директора холдинга «Гомсельмаш» Александра Новикова в Казахстан.

Как сообщает пресс-служба белорусского предприятия, речь идет как о хорошо известной и зарекомендовавшей себя среди аграриев зерноуборочной технике, так и о новых для Казахстана комбайнах ESSIL КЗС-790, самоходных косилках CS100 и кормоуборочных комбайнах FS80.

Гомсельмаш и Агромашхолдинг KZ осуществляют в Казахстане совместную сборку зерноуборочных комбайнов под брендом ESSIL. Помимо производства комбайнов, Агромашхолдинг KZ создал сервисно-сбытовую сеть, расположенную во всех зерносеющих регионах Казахстана.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.03.2021
валюта курс
EUR 3.0943
USD 2.6262
RUB 3.4650
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0905 -0.0038
USD 2.6228 -0.0034
RUB 3.4588 -0.0062
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0890 3.0940
USD 2.6230 2.6260
RUB 3.4480 3.4600
подробнее

Конвертация в банках
на 29.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1760 1.1800
EUR/RUB 89.3000 89.7000
USD/RUB 75.8000 76.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте