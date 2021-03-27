ОАО «Гомсельмаш» и совместное белорусско-казахстанское предприятие АО «Агромашхолдинг KZ» (Костанай) подписали соглашение об увеличении объемов поставок машинокомплектов комбайнов в 2021 г. Соглашение подписано в рамках визита генерального директора холдинга «Гомсельмаш» Александра Новикова в Казахстан.

Как сообщает пресс-служба белорусского предприятия, речь идет как о хорошо известной и зарекомендовавшей себя среди аграриев зерноуборочной технике, так и о новых для Казахстана комбайнах ESSIL КЗС-790, самоходных косилках CS100 и кормоуборочных комбайнах FS80.

Гомсельмаш и Агромашхолдинг KZ осуществляют в Казахстане совместную сборку зерноуборочных комбайнов под брендом ESSIL. Помимо производства комбайнов, Агромашхолдинг KZ создал сервисно-сбытовую сеть, расположенную во всех зерносеющих регионах Казахстана.