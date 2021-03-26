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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКО-КОРЕЙСКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ФАРМАЦЕВТИКИ РАССМОТРЕНО НА ВЕБИНАРЕ С УЧАСТИЕМ KOTRA


10:09 29.03.2021

Перспективные направления сотрудничества между Беларусью и Кореей в области фармацевтики обсуждены на вебинаре, организованном 26 марта совместно Корейским агентством содействия торговле и инвестициям (KOTRA), посольством Беларуси в Республике Корея и Национальным агентством инвестиций и приватизации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве инвестиций и приватизации, на вебинаре обсуждался инвестпотенциал белорусской фармацевтической промышленности, а также опыт корейского бизнеса в выходе на отечественный рынок медицинских препаратов.

Участие в мероприятии приняли посол Беларуси в Республике Корея Андрей Попков, президент и главный исполнительный директор KOTRA Квон Пхён О, заместитель директора НАИП Полина Толстик, заместитель директора РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Ольга Журавлева, представители РУП «Управляющая компания холдинга «Белфармпром», Корейского испытательного и научно-исследовательского института и корейской фармацевтической компании Korea United Pharm., Inc. Интерес к вебинару также проявили более 40 корейских компаний.

KOTRA – созданная в 1962 году и действующая при Министерстве торговли, промышленности и энергетики Республики Корея некоммерческая организация, которая предоставляет услуги по содействию торговле, инвестиционному сотрудничеству и промышленной кооперации между корейскими и зарубежными компаниями. Имеет 129 представительств в 84 странах мира, в том числе с 2014 года в г. Минске.
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