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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ОБСУДИЛИ СОЗДАНИЕ ОБЩИХ РЫНКОВ В ГАЗОВОЙ СФЕРЕ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ


09:17 29.03.2021

Министры энергетики Беларуси и России Виктор Каранкевич и Николай Шульгинов провели переговоры в Москве по вопросам взаимодействия в газовой сфере и электроэнергетике.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго Беларуси, в состоявшихся 25-26 марта переговорах также принимал участие посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.

В сообщении Минэнерго РФ по итогам переговоров отмечается, что «стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в энергетической сфере, в частности, в электроэнергетике и газовой отрасли, углубление интеграционных процессов». В том числе были затронуты вопросы согласования проектов "дорожных карт" по формированию объединенных рынков газа и электроэнергии.
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