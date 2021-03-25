Посол Исламской Республики Иран Саид Яри предложил наладить сотрудничество между «Великим камнем» и иранским технопарком «Пардис». Предложение было озвучено 25 марта 2021 года во время посещения индустриального парка «Великий камень».

Саид Яри также предложил провести презентацию парка в рамках выставок в Иране.

Как сообщает сайт ИП «Великий камень», во время переговоров достигнута договоренность развивать взаимодействие, организовать вебинары с участием бизнес-кругов обеих стран.

В инновационном центре парка иранский дипломат ознакомился с его историей и основными направлениями деятельности. Глава дипмиссии также посетил центр «Одна станция».