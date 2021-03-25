Беларусь инициирует новые направления сотрудничества в области медицины с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне (Россия). Об этом заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин 25 марта 2021 года на сессии Комитета полномочных представителей стран – участниц ОИЯИ.

«Беларусь вносит предложения по расширению сотрудничества белорусских научных организаций – РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова и РНПЦ эпидемиологии и микробиологии – с Объединенным институтом ядерных исследований в области медицины, в том числе по разработке новых лекарств и методов лечения», – сказал Александр Шумилин.

По его словам, Беларусь в составе ОИЯИ активно участвует в крупнейших экспериментах, таких как мега-сайенс проект NICA, а также экспериментах Европейской организации ядерных исследований (CERN) – «Компактный мюонный соленоид» (CMS) и проект «ATLAS».

«Это проекты мирового уровня, в которых задействованы наши ученые», – подчеркнул он.

При этом общий объем высокотехнологичных экспортных поставок в институт с 2014-го по 2020 год составил 16,8 млн долларов США. Среди наиболее востребованных белорусских разработок можно выделить технологии создания сверхпроводящих ниобиевых резонаторов для линейного ускорителя протонов и ионов мега-сайенс проекта NICA (ОИЯИ); технологии сверхточной прецизионной механической обработки различных конструкций для коллайдера NICA (ОИЯИ) и проекта «Компактный мюонный соленоид» (CMS) в CERN (Швейцария); уникальные печатные платы и различная электроника считывания для многофункционального детектора проекта NICA (NICA MPD), экспериментов NA64 и COMET в CERN (Швейцария), а также программные продукты для расчетов распределения тепловых и электрических полей в устройствах установки NICA MPD.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, сессия Комитета полномочных представителей стран – участниц ОИЯИ проходит 25-26 марта 2021 года в Дубне, наукограде на севере Московской области России. В рамках мероприятия предполагается заключить новые контракты на поставку высокотехнологичной и наукоемкой белорусской продукции в институт на сумму более 350 тыс. долларов США.

Объединенный институт ядерных исследований – международная межправительственная научно-исследовательская организация, основанная в целях объединения усилий, научного и материального потенциала государств-членов для изучения фундаментальных свойств материи. Членами ОИЯИ являются 18 государств: Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Вьетнам, Грузия, Казахстан, Корея, Куба, Молдова, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Узбекистан, Украина, Чехия. Главные решения по деятельности Объединенного института ядерных исследований принимаются высшим органом управления ОИЯИ — Комитетом полномочных представителей правительств государств – членов ОИЯИ. Каждое государство – член ОИЯИ имеет одного представителя в этом комитете. Полномочным представителем Республики Беларусь в ОИЯИ является председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.