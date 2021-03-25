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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЕВГЕНИЙ ЛУКЬЯНОВ НАЗНАЧЕН ПОСЛОМ РОССИИ В БЕЛАРУСИ
10:08 26.03.2021
Евгений Лукьянов назначен послом России в Беларуси. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Лукьянов займет место Дмитрия Мезенцева, которого ранее назначили вместо Григория Рапоты госсекретарем Союзного государства.
До этого он занимал должность посла России в Латвии.
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