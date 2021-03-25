МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЕВГЕНИЙ ЛУКЬЯНОВ НАЗНАЧЕН ПОСЛОМ РОССИИ В БЕЛАРУСИ

10:08 26.03.2021 Евгений Лукьянов назначен послом России в Беларуси. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Лукьянов займет место Дмитрия Мезенцева, которого ранее назначили вместо Григория Рапоты госсекретарем Союзного государства. До этого он занимал должность посла России в Латвии.