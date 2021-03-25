ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МТЗ ПЛАНИРУЕТ ПОСТАВИТЬ В ПРИМОРСКИЙ КРАЙ ДО КОНЦА ГОДА ДО 140 МАШИН


09:20 26.03.2021

Приморье заинтересовано в покупке снегоуплотнительных и льдозаливочных машин, а также коммунальной техники BELARUS. Об этом шла речь во время посещения Минского тракторного завода главой Приморского края Олегом Кожемяко.

«Мы традиционно предлагаем широкий ассортимент сельскохозяйственной и специальной техники, а также зимнюю линейку – снегоуплотнительные и льдозаливочные машины. Мы ценим тот высокий уровень сотрудничества, который сложился с Приморьем в частности и российскими регионами в целом», - отметил генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк.

Особый интерес у Олега Кожемяко вызвала техника, предназначенная для использования коммунальными службами: «Мы посмотрели, что МТЗ делает технику с малой мощностью, которая подходит для города и способна помочь в организации уборки: ее можно использовать для подметания тротуаров, сгребания снега, чистки бордюров. В этом у нас есть большая необходимость».

Кроме того, Олега Кожемяко заинтересовала зимняя техника МТЗ.

«Интересное предложение – снегоуплотнительная техника, так называемые ратраки, для обслуживания лыжных трасс. Она здесь стоит в три раза меньше, чем аналоги итальянские или из других стран. С учетом развития лыжного спорта, думаю, это будет приемлемо для Приморского края, – сказал он. – Мы увидели также агрегаты, которые присоединяются к тракторам BELARUS и получается льдозаливочная техника. Достаточно много в наших городах катков, их необходимо обслуживать».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МТЗ», в текущем году МТЗ уже поставил в Приморский край около 30 единиц техники BELARUS. До конца года планируется увеличить объем минимум до 140 машин, что 27% больше, чем по итогам 2020 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.03.2021
валюта курс
EUR 3.1082
USD 2.6272
RUB 3.4512
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1035 -0.0047
USD 2.6279 +0.0007
RUB 3.4525 +0.0013
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0900 3.0980
USD 2.6220 2.6280
RUB 3.4500 3.4620
подробнее

Конвертация в банках
на 26.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1760 1.1820
EUR/RUB 89.2500 89.8000
USD/RUB 75.8000 76.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте