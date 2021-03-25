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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МТЗ ПЛАНИРУЕТ ПОСТАВИТЬ В ПРИМОРСКИЙ КРАЙ ДО КОНЦА ГОДА ДО 140 МАШИН
09:20 26.03.2021
Приморье заинтересовано в покупке снегоуплотнительных и льдозаливочных машин, а также коммунальной техники BELARUS. Об этом шла речь во время посещения Минского тракторного завода главой Приморского края Олегом Кожемяко.
«Мы традиционно предлагаем широкий ассортимент сельскохозяйственной и специальной техники, а также зимнюю линейку – снегоуплотнительные и льдозаливочные машины. Мы ценим тот высокий уровень сотрудничества, который сложился с Приморьем в частности и российскими регионами в целом», - отметил генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк.
Особый интерес у Олега Кожемяко вызвала техника, предназначенная для использования коммунальными службами: «Мы посмотрели, что МТЗ делает технику с малой мощностью, которая подходит для города и способна помочь в организации уборки: ее можно использовать для подметания тротуаров, сгребания снега, чистки бордюров. В этом у нас есть большая необходимость».
Кроме того, Олега Кожемяко заинтересовала зимняя техника МТЗ.
«Интересное предложение – снегоуплотнительная техника, так называемые ратраки, для обслуживания лыжных трасс. Она здесь стоит в три раза меньше, чем аналоги итальянские или из других стран. С учетом развития лыжного спорта, думаю, это будет приемлемо для Приморского края, – сказал он. – Мы увидели также агрегаты, которые присоединяются к тракторам BELARUS и получается льдозаливочная техника. Достаточно много в наших городах катков, их необходимо обслуживать».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МТЗ», в текущем году МТЗ уже поставил в Приморский край около 30 единиц техники BELARUS. До конца года планируется увеличить объем минимум до 140 машин, что 27% больше, чем по итогам 2020 года.
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