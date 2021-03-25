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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ГОТОВА НАРАЩИВАТЬ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ АПК НА РЫНОК ПРИМОРСКОГО КРАЯ
15:46 25.03.2021
Беларусь готова наращивать поставки продукции АПК на рынок Приморского края, в первую очередь мясо-молочной продукции. Это было отмечено на состоявшейся 25 марта встрече министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко с делегацией Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде Беларуси, имеется большой потенциал сотрудничества в области проектирования и поставок оборудования для комплектации молочно-товарных ферм производства ОАО «Гомельагрокомплект», поставок племенного скота белорусской селекции. Достаточно хорошие перспективы двустороннего взаимодействия имеются в области испытания сортов картофеля белорусской селекции, в области садоводства.
На встрече стороны обсудили такие вопросы, как: увеличение взаимной торговли, сотрудничество в области сортоиспытания и поставки в Приморский край белорусских семян, посадочного материала плодово-ягодных культур, племенного скота, проектирование животноводческих комплексов на территории Приморского края, поставку сельскохозяйственной техники и оборудования. Также были затронуты вопросы подготовки кадров - организации стажировки и переподготовки специалистов Приморского края в высших аграрных учебных заведениях Республики Беларусь.
Иван Крупко пригласил представителей Приморского края посетить Международную специализированную выставку «Белагро-2021», которая пройдет в Минске с 1 по 5 июня.
Товарооборот между Беларусью и Приморским краем в 2020 году вырос по сравнению с 2019 годом в 2 раза и составил почти 3 млн долларов США. Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания сложился в сумме более 2 млн долларов США, увеличившись по сравнению с 2019 годом почти на 70%.
Выросли поставки масла сливочного, фруктов и ягод, желатина, кондитерских изделий из сахара, готовых пищевых продуктов. Начаты первые поставки молока и сливок сгущенных, мяса птицы.
Беларусь готова и далее наращивать поставки на рынок Приморского края продукции АПК, в первую очередь мясо-молочной продукции.
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